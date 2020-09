Politiet ventar framleis på Northug-svar

sport

Politiadvokat Karoline Ekeberg i Aust politidistrikt opplyser til NTB tysdag at ho framleis ikkje har fått nokon prøvesvar.

Samtidig er det på det reine at saksbehandlingstida for analyse av slike prøver normalt er på tre veker, og torsdag er det nettopp tre veker sidan Northug vart stoppa på E6 ved Gardermoen.

Northug er sikta for brot på fartsgrensene, køyring i påverka tilstand og oppbevaring av narkotika. Den tidlegare skistjerna har erkjent at han køyrde altfor fort, over 200 kilometer i timen i 80-sona, men hevdar han ikkje var rusa på køyreturen.

Han har samtidig erkjent at det vart gjort funn av kokain heime hos han.

Politiadvokat Ekeberg har tidlegare opplyst til NTB at avhøyr av skiprofilen først vil bli gjennomført når politiet har fått svar på blodprøvene som vart tekne.

(©NPK)