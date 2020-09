Filip Ingebrigtsen blir ikkje å sjå i Brussel

sport

Det skriv arrangøren på Twitter.

Filip braut sitt førre løp, som var ein 1500 meter i Stockholm. Der måtte han kaste inn handkleet på siste runde. I Monaco ni dagar tidlegare vart han nummer fire med 3.30,35 på 1500-meteren.

– På grunn av eit lite problem i leggen spring eg ikkje i Brussel. Eg håpar at eit par dagar ekstra restitusjon skal gjere meg klar for eit par løp til før sesongen er over, skriv Filip Ingebrigtsen på Instagram.

Dei løpa Filip hinter til vil nok vere NM i Bergen og DL-stemnet i Roma.

Jakob stiller til start. Han sprang inn til 2.-plass på 1500 meter i Stockholm med tida 3.30,74, etter å ha sett europarekord med 3.28,68 i Monaco.

