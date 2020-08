Hovlands sisterunde heldt til finalebillett

sport

Hovland var to slag under par halvvegs på runden søndag, men enda eitt slag over etter bogey på det siste holet. Det sende han ned til delt 40.-plass i turneringa, men han beheld likevel plassen blant dei 30 beste sesongen sett under eitt.

Han fall frå 24.- til 27.-plass på sesongrankinga i løpet av turneringa, men er med blant dei som får spele den pengestinne finaleturneringa i Atlanta fredag 4. til måndag 7. september.

Søndag starta Hovland forrykande på den vanskelege banen i Illinois og leverte to birdiar på dei fire første hola (2. og 4. hol). Dermed kom han seg kjapt to under par for dagen. Ein bogey på 8. hol vart umiddelbart revansjert med birdie på 9. hol, men så starta problema.

Trøbbel

Bogey på 12. og dobbeltbogey på 13. hol sende Hovland over par for dagen, men ein birdie på 15. hol fekk han tilbake på par. Fem slag på det siste holet nekta Hovland den første runden på par i turneringa i Olympia Fields.

Etter serien 71-73-73-71 enda han åtte slag over par i ei turnering der birdiane sat langt inne for alle spelarar. Dei sju siste hola søndag gjekk han tre slag over par, og det forhindra ei langt betre plassering.

Dei 30 beste på poenglista samanlagt etter helgas turnering får vere med i PGA-tourmeisterskapen, der sjølv ein sisteplass vil bli påskjønna med 3,5 millionar kroner. Siger i Atlanta gir 15 millionar dollar, det er over 130 millionar norske kroner

Det er tett med store golfnamn blant dei som ikkje tok seg gjennom nålauga. Tiger Woods enda til dømes på 63.-plass.

Rahm vann

Jon Rahm frå Spania vann helgas turnering etter omspel mot amerikanske Dustin Johnson. Han avgjorde med birdie på første ekstrahol.

Då alle hadde spelt ferdig finalerunden sin søndag, var det likt mellom Rahm og Johnson. Begge enda fire slag under par totalt, Rahm etter ein krutsterk 64-runde søndag.

Hovland delte 40.-plassen med sju andre spelarar i turneringa med 69 deltakarar.

Med dei 1500 poenga han fekk for sigeren på søndag klatra Rahm opp til 2.-plass i samandraget, med berre Johnson føre seg på lista.

