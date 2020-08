Glimt møter nytt Zalgiris i europaligakvalifiseringa

sport

Det vart utfallet av trekninga i Nyon måndag. Rosenborg var på bakgrunn av dei tidlegare europacupmerittane sine seeda, dei to andre norske laga var useeda.

Glimt knuste Zalgiris Kaunas i den første kvalifiseringsrunden førre veke og får besøk av eit nytt Zalgiris-lag frå Litauen i den neste runden 17. september, denne gongen frå hovudstaden Vilnius.

Den norske serieleiaren hadde tre alternative motstandarar i trekninga, blant dei Milan med Zlatan Ibrahimovic. Utfallet vart ein noko lettare motstandar. Zalgiris Vilnius ligg på andreplass i serien sin heime, to poeng føre Zalgiris Kaunas.

Formlag

Viking møter den skotske klubben Aberdeen i eit oppgjer mellom to lag frå oljebyar. Aberdeen har vunne tre av dei fire første kampane sine i den heimlege eliteserien og ligg på fjerdeplass. Laget fekk to kampar utsette etter at åtte spelarar tidleg i august braut smittevernreglane med eit barbesøk, der to av dei vart koronasmitta. Dermed har laget spelt færre kampar enn tetduoen.

Rosenborg er det einaste norske laget som må spele borte, men Ventspils bør vere ei overkommeleg oppgåve. Laget ligg no på fjerdeplass i den latviske eliteserien, 19 poeng bak Riga på topp.

Lang veg

Cupmeister Viking går inn i kvalifiseringa i andre runde, medan Glimt og Rosenborg vann på heimebane i den første runden.

Den andre kvalifiseringsrunden går av stabelen torsdag 17. september. Den tredje kvalifiseringsrunden skal spelast ei veke seinare, og alternative motstandarar i den runden blir klare ved ei trekning tysdag.

For å komme med i gruppespelet i Europaligaen må laga òg ta seg gjennom ein fjerde og siste kvalifiseringsrunde, som går 1. oktober.

