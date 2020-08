Ekstra tøft for Hovland i PGA-tourmeisterskapen

sport

Reglane i den prestisjetunge turneringa er at spelaren som leidde sesongrankinga, går inn i PGA-tourmeisterskapen ti slag under par. I år er det amerikanaren Dustin Johnson som får den gleda.

Berre dei 30 beste får delta, og etter den siste PGA-turneringa i Illinois fall Hovland frå 24. til 27.-plass. Dermed må nordmannen starte turneringa på par.

Nummer to på sesongrankinga (Jon Rahm) startar åtte slag under par, medan Justin Thomas på tredje startar sju under par. Webb Simpson og Collin Morikawa på dei to neste plassane startar med høvesvis seks og fem under par.

Dei neste fem vil starte fire under par, medan dei fem etter der igjen opnar med tre under par. Slik held det fram heilt til dei fem siste, blant dei Viktor Hovland, som opnar på par.

Den pengetunge finaleturneringa blir spelt i Atlanta fredag 4. til måndag 7. september. Vinnaren får med seg ikkje mindre enn 130 millionar kroner. Spelaren som endar sist, kan fylle bankkontoen med 3,5 millionar kroner.

