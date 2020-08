78 Uefa-punkt skal verne stjernene: Nedsprita fly, innelåst på hotell og besøksforbod

sport

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har utarbeidd ein protokoll (Uefa return to play protocol) med heile 78 punkt fordelte på 31 tettskrivne A4-sider som skal vere med på å hindre covid-19-smitte.

Den norske troppen kjem til å bu så godt som heilt innesperra på det faste hotellet sitt i Oslo før Austerrike-kampen fredag. Det er ikkje lov for nokon i den norske troppen å møte venner, familie, agentar eller andre i samband med samlinga. Det er heilt nytt.

– Vi har òg eigne rom for lagmøte, eting og anna. Vi omgåast ikkje andre og har ein eigen etasje på hotellet, seier landslagets medieansvarleg Svein Graff til NTB.

– Det er veldig mykje som har innverknad på oss i førebuingane og som også slår inn under samlingane, seier landslagssjef Lars Lagerbäck.

Regjeringa gav måndag godkjenning for at landslagsspelarar i fotball som kjem til Noreg frå land utanfor Schengen blir gitt karantene-unntak til Austerrike-kampen. Det er ikkje snakk om noko fritak, men spelarane slepp dei ti vanlege dagane. Eit forenkla regime med to virustestar med fem dagars mellomrom blir løysinga.

Nøye

Uefa-protokollen som også skal følgjast er svært detaljert. Den slår mellom anna inn for alle som skal inn på stadion i samband med kampar, treningar og pressekonferansar i Uefa-regi.

Dette er dei ti viktigaste punkta i protokollen:

1: Spelarar, støtteapparat og dommarar må testast for covid-19. For Noreg-troppens del vil det vere fire testar per person i samband med kampane mot Austerrike og Nord-Irland.

2: Bussar som transporterer spelarar, leiarar, dommarar og andre involverte i kampen, skal spritast ned og vaskast kvar gong dei blir brukte. Sjåførane må òg testast mot sjukdom. Uefa ber òg om at eventuelle charterfly blir desinfiserte før bruk.

3: Det er lov med opp til seks ballgutar/-jenter. Desse må bruke handsprit hyppig og ha god sosial distansering.

4: Under kamp skal ballar vaskast og bli sprita. Innbytarområdet må gjennom same prosedyre.

5: Alle som skal inn på stadion må skrive under på ein helseattest, bruke munnbind heile tida, avleggje ei kroppstemperaturmåling og respektere ein 2-meterregel heilt til ein forlèt stadion. Pressekonferansar blir haldne på avstand, og vanlege pressetreff med ein-til-ein-intervju blir heilt skrota.

Helseattest og temperatur-sjekk gjeld òg for mediefolk som skal følgje treningar og pressekonferansar måndag til torsdag.

Enkeltrom

6: På spelarhotell må dei tilsette òg rette seg etter strenge krav langt på veg på lik linje med spelarane.

7: Troppen må nytte munnbind i alle offentlege rom òg på reiser.

8: Spelarar og leiarar må bu på enkeltom. Dette er ikkje heilt vanleg på det norske laget.

9: Laga skal ikkje kome stadion samtidig. Dei skal heller ikkje gå ut på banen samtidig før avspark. I tillegg oppmodar Uefa til at det ikkje skal bytast trøyer mellom spelarane. Oppvarminga må skje heilt utan kontakt med motspelarar.

10: Det gjeld ein 1-meterregel for spelarane og leiarar som oppheld seg ved innbytar-området.

