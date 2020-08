Tour-laga blir likevel ikkje sendt heim ved to positive testar

sport

Dei nye retningsreglane kjem etter eit møte med representantar for Tour-laga fredag, berre eit døgn før rittet startar i Nice.

Førre fredag kom nyheita om at laget ville bli kasta ut ved to smittetilfelle blant ryttarar og støtteapparat, men dette er det ikkje lenger nokon automatikk i.

– I dei tilfella der to eller fleire ryttarar på same lag har testa positivt for korona i løpet av ein periode på sju dagar, vil UCI gi rittarrangøren retten til å bestemme om eit lag må trekke seg, opplyser Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

Dei nye reglane kjem for å unngå at lag blir sendt ut av rittet på grunn av falske positive testar. Dersom ein ryttar testar positive må han isolerast og blir testa på nytt. Dersom svaret på den positive testen ikkje kjem før start neste dag er ryttaren ute av rittet.

(©NPK)