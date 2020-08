Idrettsprotestane i USA held fram

sport

Fire sluttspelkampar i NHL vart utsette og i ei kunngjering frå NHL blir det opplyst at også kampane på fredag i Stanley Cup-sluttspelet blir utsett.

– Etter mykje diskusjon har NHL-spelarane vedteke at det beste er at vi ikkje speler kampane på kvelden og morgondagen som planlagt, står det i fråsegna frå ligaen NHL og spelarorganisasjonen NHLPA.

– Vi forstår at tragediane som inkluderer Jacob Blake, George Floyd, Breonna Taylor og andre krev av oss at vi anerkjenner denne augneblinken. Vi lovar å jobbe for at sporten vår skal påverke samfunnet i ei positiv retning, heiter det vidare.

Ligaen støttar avgjerda, og kampprogrammet fortset etter planen laurdag.

Gjekk av banen

Protestane starta i den nasjonale basketballigaen NBA, der sluttspelet blir avvikla i den såkalla boblen i Orlando i Florida, då Milwaukee Bucks nekta å spele kampen mot Orlando Magic onsdag.

Heller ikkje torsdag var det spelarar på banen i Orlando, men kampane er truleg i gang igjen laurdag eller søndag, ifølgje ein talsperson for NBA.

I baseballigaen MLB stilte spelarane frå New York Mets og Miami Marlin opp på banen for deretter å gå av i ein synleg protest mot det som blir beskrive som systemisk rasisme.

Politikk

Den skildringa går ikkje heim hos leiinga i landet. Før Donald Trump aksepterte nominasjonen som presidentkandidat på landsmøtet til det republikanske partiet, langa han ut særleg mot NBA, der protestane starta.

– Eg veit ikkje mykje om NBA-protestane. Eg veit sjåartala deira har vore veldig dårlege fordi eg trur folk er litt lei av NBA. Dei har vorte ein politisk organisasjon, og det er ikkje ein god ting, sa Donald Trump.

I tillegg til dei tradisjonelle amerikanske lagidrettane, har ei rekkje andre arrangement vorte utsette som følgje av protestane i kjølvatnet av hendinga i Wisconsin søndag.

(©NPK)