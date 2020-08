Dobbeltbogey øydela kanonstart av Hovland i Illinois

sport

På hol nummer 18 og Hovlands nummer ni for dagen brukte han seks slag, og det var to slag meir enn paret til banen. Dermed vippa han ned frå leiarposisjonen til 13.-plass.

Viktor Hovland gjekk opp i delt leiing etter seks spelte hol. Då låg han to under par. Situasjonen var den same etter åtte spelte hol.

Hovland opna dagen med å gå på par på alle dei fire første hola han spelte. Deretter fekk han ein birdie på det femte holet. Det vart òg ein birdie på det sjette holet.

I siste halvdel av runden retta Hovland opp inntrykket igjen med birdie på det tiande og femtande holet. Han gjekk par på fire av dei ni siste hola, men bogey på dei to siste hola gjer at Hovland ligg på ein delt 14.-plass med eitt slag over par etter den første runden til turneringa.

Turneringa har rundt 100 millionar kroner i premiepengar og blir avslutta søndag. Hideki Matsuyama frå Japan leier med tre slag under par.

(©NPK)