Svenskane held fram Northug-samarbeid: – Vi vender ikkje Petter ryggen

Når dei svenske skistjernene torsdag og fredag konkurrerer mot kvarandre på rulleski, er det med Northug som sponsor, både på enkelte utøvarar og på reklameplakatar langs løypa, skriv Aftonbladet.

Varemerket Northug tilhøyrer Petter Northug, som nyleg vart sikta for brot på fartsgrensene, køyring i rusa tilstand og oppbevaring av narkotika.

Calle Halfvarsson og Frida Karlsson er to utøvarar som har sponsoravtale med Petter Northug. Begge har bestemt seg for å halde fram samarbeidet med nordmannen. Det same gjeld arrangørane av Alliansloppet.

– Vi kjenner Petter og vi vil ikkje vil forlate Petter no. Det handlar om at det finst eit menneske bak dette som treng hjelp, og vi skal ikkje vende ryggen til, seier Magnus Larsson, som er ein av arrangørane.

