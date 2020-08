sport

Førre veke opna den svenske regjeringa for å tillate tilskodarar på arrangement der det er nummererte sitteplassar frå 1. oktober.

Sveriges svar på Folkehelseinstituttet støttar forslaget og meiner at grensa kan setjast ved 500 tilskodarar. Som i Noreg er det eit krav at publikum blir spreidd ut slik at det blir minst halde ein meters avstand.

I Noreg er det tillate med 200 tilskodarar på arrangement såframt avstandsgrensa på ein meter blir overhalden.

