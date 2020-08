Sykkeltopp skeptisk til virustestinga i Tour de France

sport

Dei mest prestisjetunge sykkelritta i verda startar i Nice kommande laurdag. I forkant er det laga eit omfattande smittevernregime som skal sørgje for at arrangementet lèt seg gjennomføre utan at dei involverte blir sjuke.

Tysdag valde samtidig det tyskbaserte Bora-Hansgrohe-laget å trekke seg frå eindagsrittet Bretagne Classic som følgje av at éin av ryttarane til laget gav frå seg positiv virustest.

Testen viste seg i ettertid å vere «falsk positiv», all den tid ein etterfølgjande test viste seg å vere negativ. Den episoden likte teamsjef Ralph Denk dårleg berre få dagar før Tour de France.

– Det ser ut til at bekymringane mine blir stadfesta, seier han ifølgje BBC.

Sykkeltoppen viser vidare til at virustestane som blir nytta har ein viss feilmargin, og at det kan føre til falske positive resultat.

– Det ville ikkje vere noko problem dersom det fanst ei moglegheit til å dobbeltsjekke resultatet umiddelbart dersom ein gjer eit positivt funn, seier Denk.

Han antydar vidare at eit system med A- og B-prøver, som blir nytta i samband med dopingtestar, burde innførast for å auke nøyaktigheita. Dersom A-virusprøva er positiv, burde B-prøva sjekkast for å stadfeste resultatet.

– I den noverande teststrategien til Det internasjonale sykkelforbundet er ikkje denne verifiseringa tilgjengeleg, seier Denk.

I Tour de France-protokollen heiter det at dersom eit lag gir frå seg to positive testar, blir det kasta ut av rittet.

(©NPK)