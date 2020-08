Sveriges landslagssjef hyllar Lindelöf etter vesketjuveri-inngripen

sport

Lindelöf er på ferie heime i Västerås, og nyleg så han ei 90 år gammal kvinne bli frå stole veska si. Fotballstjerna la resolutt på sprang etter tjuven og fekk etter kvart overmanna gjerningsmannen.

Lindelöf heldt deretter mannen fast inntil politiet kom til staden.

I etterkant har fotballspelaren vorte hylla både av offeret og svensk politi for sin inngripen.

Onsdag stilte Sveriges landslagssjef Janne Andersson i rekkja av beundrarar.

– Victor er eit menneske med høg moral. Ser han noko sånt, overraskar det meg ikkje at han grip inn, seier han.

– Bra gjort, fantastisk bra gjort, Eg har ikkje snakka med han, men når eg treffer han skal eg klappe han på skuldra så mykje ein har lov til i desse dagane, legg Andersson til.

Også ei rekkje internasjonale medium har omtalte episoden med Lindelöf og vesketjuven.

Gjerningsmannen er mistenkt for grovt tjuveri og eit mindre narkotikalovbrot. Den 90-årige kvinna, som er offeret i saka, har gjort det klart at ho gjerne vil invitere Lindelöf på lunsj for å takke han for hjelpa.

(©NPK)