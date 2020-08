Kamara skåra då DC United tapte

sport

Verken Kamaras straffeskåring eller det faktum at Revolution dei siste minutta måtte spele med éin mann mindre forhindra at gjestene no står med seks strake kampar utan tap.

DC United har på si side gått fire kampar utan siger.

New England Revelution gjekk til pause med 2-0-leiing etter skåringar av Gustavo Bou og Teal Bunbury.

Ola Kamara reduserte frå straffemerket etter 72 minutts spel, men skåringa var ikkje nok til å redde poeng for DC United. Nordmannen hadde òg ein kjempesjanse til å utlikne på overtid, då han uhindra fekk heada frå utsida av femmeteren. Berre eit tigersprang frå målvakta til gjestene Matt Turner hindra Kamara frå å bli tomålsscorer.

