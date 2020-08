Barcelona-fans demonstrerte utanfor Camp Nou

sport

Nyheita om at den største stjerna til klubben, Lionel Messi, ønskjer å forlate Barcelona fekk fleire fans til å samle seg ved Camp Nou tysdag kveld, skriv fotballmediet Goal.

Supporterane viste frustrasjonen sin over sjokkbeskjeden og bad Messi om å bli verande i klubben. Samtidig gav dei klar beskjed om at dei ønskjer klubbpresident Josep Maria Bartomeu fjerna frå posten sin.

Fleire fans er misnøgd med korleis Bartomeu har leidd klubben, og ønskjer at han skal trekke seg. Misnøya er forsterka etter at Barcelona nyleg vart audmjuka 2–8 i kvartfinalen i meisterligaen.

I etterkant av tapet er både trenar og sportssjef bytt ut, og det er varsla omfattande endringar i spelarstallen.

Advokatmat

Klubben opplyste tysdag at han har fått beskjed frå Messis advokatar der stjernespelaren informerer om at han ønskjer å nytte seg av ein klausul i avtalen sin slik at han vederlagsfritt kan finne seg ein ny klubb.

Barcelona meiner på si side at fristen for klausulen er gått ut og peikar på den kontraktfesta utkjøpssummen på 700 millionar euro. Messis kontrakt med Barcelona går til sommaren 2021.

Messi har vore tilknytt Barcelona sidan han var 13 år gammal, og han har aldri spelt seniorfotball for nokon annan klubb. Med Messi har Barcelona vunne La Liga 10 gonger, den spanske cupen seks gonger, meisterligaen fire gonger og klubb-VM tre gonger.

Han er seks gonger kåra til årets spelar i verda og har like mange gonger vunne Gullstøvelen som fremste målskårar i europeisk fotball.

(©NPK)