Ødegaard tek ikkje PFU-saka vidare

Onsdag slo Pressens faglige utvalg (PFU) fast at VG ikkje hadde brote god presseskikk i omtala si i fleire artiklar av klubbskiftet i 2015.

Ødegaard seier han ikkje har vurdert å ta saka til det sivile rettsapparatet på noko vis.

– Nei, absolutt ikkje, seier han til NTB.

PFU var klar på at VG hadde handtert saka riktig og gav avisa ros for å ha sett søkjelys på dei økonomiske mekanismane innan profesjonell fotball.

. – Eg er usamd i nokre prinsipielle ting rundt dette. Det viktigaste for meg er bruken av bilete og namn på barn. Det synest eg ikkje høyrer nokon stad heime så lenge dei ikkje har noko med saka å gjere. PFU seier no på eit vis at det er greitt. Det opnar opp for ein diskusjon. Eg meiner det bør vere nulltoleranse for å eksponere barn på den måten, seier Hans Erik Ødegaard til NTB.

PFU kommenterer at Ødegaard har fått høve til å uttale seg i saka, men at han ikkje har nytta seg av det.

– Eg har hatt ei haldning veldig lenge, at det var veldig mykje rundt Martin frå tidleg. Då ønskte eg ikkje å bidra til meir ved å kommentere ting. Eg er ein pappa som heller ikkje ønskjer å synast så mykje. I denne konkrete saka meiner eg at private lønns- og arbeidskontraktar er konfidensielle og ikkje tilhøyrer offentlegheita. Når ein har det standpunktet, vil det vere veldig rart å kommentere dette.

Ødegaard kommenterer òg behandlinga frå utvalet av ukorrekte opplysningar i VGs saker.

– Eg stussar òg på at det ikkje blir reagert rundt alle faktafeila og at det blir sett på som greitt, seier han.

