Van Gaal ville hente Neymar, Lewandowski og Mané til United

Under van Gaals tid i Manchester United frå 2014 til 2016 henta klubben spelarar som Anthony Martial, Memphis Depay, Angel Di Maria og Radamel Falcao.

I eit intervju med FourFourTwo magazine røper nederlendaren at han ønskte å hente langt større stjerner til Old Trafford, men at klubben ikkje makta å signere spelarane han ville ha. Det var ikkje småfisk Van Gaal hadde på ønskelista si.

Superstjerner som Robert Lewandowski, Neymar, Sadio Mané og Sergio Ramos er berre nokre av namna van Gaal nemner i intervjuet.

– Eg ville ha Lewandowski, men då det viste seg å vere vanskeleg, freista eg meg på Gonzalo Higuaín. Før eg kom hadde eg òg snakka med klubben om moglegheitene for å hente Neymar. Er ein i Manchester United må ein tenkje stort, seier 69-åringen.

Ramos og Humels

– Derfor prøvde eg òg å hente Sadio Mané og Riyad Mahrez, seier van Gaal, som også fortel at han òg ønskte å hente Thomas Müller og Ngolo Kanté.

– Eg prøvde til og med å hente James Milner. Han var rett nok gammal, men kunne spele på fleire plassar og var ein leiarskikkelse.

– I forsvar ville eg ha Sergio Ramos og Mats Hummels, fordi vi ikkje var gode nok til å byggje opp spelet bakfrå. Dette var prioriteringane mine, men eg fekk ingen av dei. Eg veit ikkje kvifor, men manageren var ikkje involvert i forhandlingane.

– Arva eit gammalt lag

Etter to sesongar fekk Van Gaal sparken i Manchester. Han trur den manglande evna klubben hadde til å hente spelarane han ønskte gjorde at han ikkje fekk løfta klubben dit han ønskte.

Nederlendaren tok over etter David Moyes, som ikkje innfridde etter å ha teke over etter klubblegenda sir Alex Ferguson

– Eg arva eit gammalt lag som ikkje hadde vorte fornya på lenge. Eg ønskte å hente unge spelarar som hadde same kvalitetar, men å hente desse viste seg å vere veldig vanskeleg, seier 69-åringen.

Han fortel òg at han av United-toppane vart lova at han skulle få spelarar som matcha ideologien hans.

– Forventar å få det du vil ha

Nederlendaren har ingen problem med å forstå at seljande klubbar ønskjer å få mest mogleg pengar for spelarane, då dei veit at United er den rikaste klubben i verda.

– Men er ein den rikaste klubben så forventar du å få det du ønskjer. Men det skjedde ikkje, vi fekk berre tredje-, fjerde, og femtevalet av spelarane vi ønskte.

Under Van Gaal vann med United FA Cupen i 2016 før han vart erstatta med José Mourinho i 2016. Han vart igjen erstatta av Ole Gunnar Solskjær i 2018.

Manchester United speler ikkje opningshelga når Premier League startar opp 12. september, men møter Crystal Palace på Old Trafford helga etter.

