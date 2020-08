Uefa vil tillate publikum når Bayern München møter Sevilla

sport

Spelarane til dei to laga kan glede seg til å spele framfor publikum igjen etter at Uefa vil tillate tilskodarar for første gong etter koronapausen.

Kampen blir spelt i Budapest.

– Det har vore viktig å vise at fotball kan halde fram i ei vanskeleg tid utan tilskodarar, men spelet har mista ein del av karakteren sin, seier Uefa-president Aleksander Ceferin i ei pressemelding.

Han seier vidare at dei håpar kampen kan fungere som eit forsøk som kan skape grobotn for at fansen etterkvart kan vende tilbake til kampar.

– Vi arbeider tett saman med fotballforbundet i Ungarn og regjeringa for å sikre ei forsvarleg avvikling av kampen. Vi tek ingen sjansar med helsa til folk.

Alle andre kampar skal inntil vidare spelast for tomme tribunar.

Supercupen blir spelt mellom vinnaren av europaligaen og meisterligaen.

