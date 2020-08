Giri trekte seg frå Norway Chess av virusfrykt

sport

Giri tvitra 19. august at han berre ville stille opp i konkurransen om han følte seg heilt trygg for covid-19-viruset. Tysdag kom meldinga at Giri hadde takka nei, og Duda kjem inn frå sidelinja.

Giri likar ikkje koronautviklinga i Europa og reiser ikkje til Noreg.

TV 2 skriv at Duda har sagt seg villig til å vere ti dagar i karantene i Noreg før turneringa startar. Det same har Fabiano Caruana, Levon Aronian og Alireza Firouzja. Den sjette og siste spelaren som deltek er Noregs eigen Aryan Tari.

Normalt har turneringa hatt ti deltakarar.

– Vi har vore i og vil halde fram med å ha tett dialog med norske helsestyresmakter. Utøvarane og trenarane deira vil, til liks med tilreisande dommarar, gjennomføre den obligatoriske tidagarskarantenen på spelarhotellet i Stavanger, seier prosjektleiar Benedicte Westre Skog ifølgje TV 2.

Giri er rangert som nummer ti i verda. Duda er rangert som nummer 16.

Norway Chess blir frå spelt 5. til 16. oktober.

