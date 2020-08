Dennis Johnsen forlèt Ajax, klar for Venezia

sport

Venezia presenterer han i ein video på Twitter-kontoen sin, der han mellom anna leikar med ballen på Markusplassen og inne på arenaen til laget. Overgangen blir også stadfesta på nettstaden til Ajax.

Johnsen vart i 2015 henta frå Rosenborgs ungdomsavdeling til den nederlandske proffklubben Heerenveen, som to år seinare selde han vidare til Ajax. 22-åringen har for det meste spelt for ungdomslaget til den nederlandske storklubben, men han debuterte for A-laget allereie i 2017, i ein cupkamp. Totalt spelte han fem offisielle kampar for Ajax.

Han har også i periodar vore utleigd til Heerenveen og Zwolle, der han har spelt fleire kampar.

Johnsen har 17 kampar for Noregs U21-landslag, men han var ein av tre spelarar som i fjor haust gjorde seg uaktuell for vidare spel under landslagstrenar Leif Gunnar Smerud.

Den nye klubben hans Venezia hamna midt på tabellen i italiensk Serie B førre sesong.

