Rung flyttar til Bergen – fortvila over å ha vorte flytta til ny klasse

– Eg har hatt ein fantastisk karriere med base frå Stavanger gjennom heile idrettskarrieren. Det har gitt resultat, men no trong eg å hente stimuli frå nye treningsmiljø. Bergen gir moglegheiter til å trene på langbane, og saman med andre landslagssymjarar på elitesenteret til forbundet i byen, seier Rung til NTB.

Måndag skulle det eigentleg vore Paralympics-opning i Tokyo, men leikane er som kjent utsette i eitt år som følgje av koronaviruset. I tillegg vart EM i portugisiske Funchal avlyst.

Har vore tungt

Rung erkjenner at det har vore tungt med dei avlyste og utsette meisterskapa.

– Det har i periodar vore krevjande å vere toppidrettsutøvar. Drivkrafta til å gjennomføre det strenge treningsregimet ligg i målet om å konkurrere i internasjonale meisterskapar i slutten av sesongen. Uvissa rundt komande meisterskap gjer at eg har behov for fleire område å trivast med i kvardagen, seier ho og held fram:

– Derfor vel eg no å kombinere satsinga mi med studiar i klinisk ernæring på Universitetet i Bergen. Det er noko eg har tenkt på lenge, og eg meiner at tida no er inne.

30-åringen har fire OL-gull – to frå London i 2012 (200 meter fri og 50 meter butterfly) og to frå Rio i 2016 (100 meter bryst og 200 meter individuell medley). I tillegg har ho tre sølv og to bronsemedaljar. I VM-samanheng har det vorte 12 gull, medan det har vorte 13 EM-gull.

Endringar

Skiftet med å flytte til Bergen gjer at ho håpar å kjempe om ytterlegare OL-medaljar om eitt års tid, sjølv om det kan bli vanskeleg.

– Eg vil halde fram med å trene som at OL i Tokyo 2021 går som planlagt, og skal vere så godt førebudd som eg kan. Eg kjem likevel til å symje mot tøffare konkurrentar etter at IPC Swimming gjorde endringar i regelverket for klassifisering, seier ho.

Endringa førte til at Rung har vorte flytta opp i ein annan klasse. No skal ho konkurrere mot utøvarar med mindre grad av nedsett funksjonsevne og med føresetnader til å gjere startstup og fraspark i vendingar.

– Eg har vore fortvila over situasjonen og frustrert og lei meg over dei manglande rettane frå utøvarane til å kunne forsvare seg. Eg vil bruke frustrasjonen som energi til å gjere best mogleg treningsarbeid slik at eg ikkje blir avskriven frå medaljekampen.

– Eg har eit godt team rundt meg, kanskje verdas beste, og vi skal gjere det vi kan for at eg framleis er med i kampen om ein medalje i Tokyo, seier Sarah Louise Rung.

