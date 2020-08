sport

* Fødd 8. oktober 1989 i Stavanger (30 år)

* Merittar i Paralympics: Fire gull (to i 2012 og to i 2016), tre sølv (to i 2012 og eitt i 2016), to bronse (begge 2016).

* Ho har òg sett ei rekkje verdsrekordar og har vunne utmerkinga Årets kvinnelege funksjonshemma utøvar seks gonger.

* Rung vart lam frå livet og ned etter ein operasjon i 2008.

* Aktuell: Har flytta basen til Bergen for å halde fram satsinga inn mot Tokyo-OL i 2021.

(©NPK)