Tour de France åtvarar laga: To positive prøver betyr utkasting

sport

Dei strenge reglane gjeld ikkje berre ryttarane som deltek i det største sykkelrittet i verda, men også positive prøver hos medlemmer av støtteapparatet.

Rittet startar litt forseinka i Nice 29. august med 28 lag til start. Lag har åtte ryttarar kvar og totalt mellom 25 og 30 personar som inngå i «Tour de France-bobla».

Alle ryttarane må teste seg to gonger i dagane før rittstarten. Dersom nokon testar positivt etter at rittet har starta, må den personen ut av lagbobla snarast mogleg. For ein ryttar betyr det at han må bryte Touren, og dersom endå ein i laget testar positivt, er rittet over for alle.

(©NPK)