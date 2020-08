Skiforbundet: – Ønskjer å gi Northug all den støtte og hjelp han treng

sport

Det opplyser forbundet i ei pressemelding sendt ut kort tid etter at Northug møtte media i Trondheim fredag. På pressekonferansen vedgjekk 34-åringen at han har eit alvorleg og omfattande rusproblem.

Skiforbundet, som er blant Northugs samarbeidspartnarar, følgde seansen.

«Informasjonen som fremkom der blir en del av Skiforbundets vurderinger videre når det gjelder en beslutning om samarbeidet med Northug AS skal fortsette», skriv forbundet i etterkant.

«Skiforbundet vil bruke den tiden som er nødvendig før en beslutning om videre samarbeid blir tatt og ønsker ikke å si noe om disse vurderingene på nåværende tidspunkt», heiter det vidare.

Samtidig rekker forbundet ut ei hand til 34-åringen.

«Skiforbundet er glad for at Petter Northug sier at han innser alvoret i det som har skjedd og ønsker å få profesjonell hjelp. Det er viktig å understreke at Skiforbundet ønsker å gi Northug all den støtte og hjelp han trenger, uavhengig av beslutningen knyttet til det kommersielle samarbeidet», står det i pressemeldinga.

Langrennssjef Espen Bjervig har òg tidlegare opplyst til NTB at skiforbundet vil bruke tid på å vurdere framtida til avtalen med Northug.

(©NPK)