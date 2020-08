Rivalen etter Carlsens supersommar: – Den største verdsmeisteren

sport

Torsdag avslutta Carlsen det som har vore ein formidabel sommar med siger i finaleturneringa i hans eigen sjakktour. Amerikanske Hikaru Nakamura vart overvunnen på dramatisk vis i finalen.

Den norske verdsmeisteren har gått frå siger til siger dei siste månadene og spelt inn meir enn tre millionar kroner. Det imponerer både ekspertar og konkurrentar.

– Eg vil hylle Magnus Carlsen som den største verdsmeisteren. No til dags blir det spelt på ein måte som krev mykje fysisk styrke og vilje. Der føler eg Magnus er betre, sannsynlegvis òg betre enn Bobby Fischer, seier armenske Levon Aronian i eit intervju med Times of India.

– Magnus speler for å vinne i kvar einaste stilling. Han er eit fantastisk døme på ein stor meister som dominerer sjakksporten. Han bryr seg ikkje om kvar han speler – med vennene eller heime. Han gir alltid sitt beste, og det er beundringsverdig, legg han til.

Aronian røper samtidig at nordmannen ikkje er «favorittverdsmeisteren» hans. Den merkelappen får anten Alexander Alekhine eller Garry Kasparov, som følgje av at Aronian visstnok likar stilen til dei to sjakkprofilane betre.

Som følgje av koronapandemien har sjakkstjernene gjennom sommaren måtte konkurrere på nettet. I oktober skal etter planen Norway Chess gjennomførast. Der er Aronian med i startfeltet, og forhåpentlegvis møtest spelarane fysisk ved brettet.

