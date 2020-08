Ny Deila-smell etter omdiskutert skåring

sport

Kyle Duncan avgjorde etter 59 minutt med eit kontroversielt mål. Då var målvakt Sean Johnson uheldig og fomla med ballen, men det er uklart om den var over streken.

– Eg har ikkje sett det sjølv, men medarbeidarane seiane mine at dei ikkje veit om det skulle vore mål eller ikkje. Med alt det utstyret vi har no, skulle det ikkje vere mogleg, siger Deila til nettsida til sin eigen klubb.

Deilas lag står berre med tre poeng etter seks kampar i serien.

Deila overtok som trenar ved nyårstider. Han fekk viruspandemien å forhalde seg til nesten umiddelbart etter at han kom til New York. No har telemarkingen ei utfordrande oppgåve føre seg. – Eg er veldig skuffa over andreomgangen, spesielt det første kvarteret. Vi manglar litt sjølvtillit etter ein periode utan så mange sigrar, siger Deila.

Laget hans speler ny kamp mot Columbus Crew tidleg neste veike. Deila har tapt fire av seks seriekampar med 0-1 denne sesongen.

– Det er ingen «quick fix» for oss no. Det gjeld berre hardt arbeid, av meg inkludert, for å slå tilbake, siger Deila.

