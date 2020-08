Northug innrømmer omfattande rusproblem: – Eg treng hjelp

sport

Fredag møtte den tidlegare langrennsstjerna pressa for første gong etter at han sist torsdag vart stoppa av ein politipatrulje i 110-sona på E6 ved Gardermoen. Pressekonferansen vart halden på eit hotell i Trondheim.

– Eg har eit alvorleg rusproblem med alkohol, narkotika og piller i samband med periodevis hard festing. Det har vorte mykje hard festing i det siste. Eg har ikkje teke det på alvor, fornekta det og skjult det for dei rundt meg. Konsekvensen av har vorte svært alvorleg og omfattande, sa Northug.

– Slik sett er eg glad for at politiet stoppa meg. Det gav meg ein skikkeleg vekkjar, sa han og gjorde det klart at han vil ta straffa si.

I seks minutt las Northug opp ei førehandsskriven fråsegn. Deretter svarte han på spørsmål i nesten 40 minutt.

Spenningsjakt

Han beklaga situasjonen han har hamna i overfor familie, venner og samarbeidspartnarar.

– Eg har svikta igjen og vil seie unnskyld til alle det gjeld, sa Northug.

– Eg har gjort mykje eg skammar meg over i jakta på spenning og intense opplevingar. No har det gått over styr, og eg treng hjelp, heldt han fram.

Den tidlegare langrennsstjerna viser til at han har vore med på mange artige prosjekt, men at han ikkje alltid har hatt det godt med seg sjølv.

– Eg manglar den strukturen i kvardagen som eg hadde som utøvar, sa Northug, som meiner han har vorte del av eit «feil miljø».

Treng hjelp

34-åringen avviste vidare at han rørte dop eller narkotika då han var aktiv, og han skal heller ikkje ha hatt rus i kroppen i skirenn etterpå.

– Eg klandrar ingen. Dette er min eigen feil. Eg ventar ingen sympati. Eg har berre meg sjølv å klandre, sa Northug.

No ser skiprofilen at han treng hjelp.

– Eg innser eg treng profesjonell hjelp og er glad Olympiatoppen har stabla eit opplegg som involverer psykologar og medisinsk personell, sa 34-åringen.

Kva form for hjelp han får, ville ikkje Northug forskotere. 34-åringen seier det nett no handlar om å ta ein dag av gongen. Han har den siste tida budd i Oslo, men vil framover ha base i Trondheim. Han beskreiv flyttinga til Oslo som at det «ikkje var gunstig for meg».

Byrja i fjor vinter

Northug sa på pressekonferansen at han prøvde kokain for første gong i januar 2019. Då skal han òg ha festa som hardast. No trekkjer idrettsprofilen seg frå alle oppdrag og arrangement i haust.

– Behandlinga og tilstanden min avgjer når eg er klar for oppgåver igjen, sa han.

Farten til Northug vart målt til 168 kilometer i timen og politiet fann grunn til å mistenkje 34-åringen for å køyre i ruspåverka tilstand. Northug avviste på pressekonferansen at han var rusa på veg frå Trysil torsdag.

– Eg følte meg ikkje rusa då eg reiste frå Trysil.

Samtidig vedgjekk han at han køyrde i over 200 km/t i timen i 80-sona på veg heim frå arrangementet.

– Eg var òg dum nok til å filme det på telefonen, sa Northug, som også innrømde at han hadde 40.000 kroner i kontantar i bilen. Det forklarte han med at han hadde veksla utanlandsk valuta etter ein ferietur til Spania.

Rundt ti gram kokain

Politiet fann deretter kokain og sovemedisinar i Northugs bustad. Den tidlegare langrennsprofilen opplyste fredag at det skal ha dreidd seg om rundt ti gram kokain.

Northug seier at han ikkje hadde det godt etter å ha vorte sett fri sist torsdag, og den siste veka har vore «kanskje den tøffaste veka i livet mitt».

– Eg vart sitjande utover natta, hadde det jævlig og tenkte på korleis eg skal ta tak i dette, sa skiprofilen.

34-åringen er sikta for brot på fartsgrensene, køyring i påverka tilstand og oppbevaring av narkotika. Northug var fredag klar på at han er førebudd på at det kan ende med vilkårslaus fengsel. Likevel trur han det kan vere positivt for han at han vart stoppa, og han svarte bekreftande spørsmål på om han ser for seg ei framtid utan alkohol og festing.

– Ja, absolutt. Å få hjelp er viktig, og å ha flinke folk rundt meg. Då ser eg lyst på eit bra liv etterpå, var det siste han sa i den 45 minutt lange seansen.

