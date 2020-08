Northug innrømmer alvorleg rusproblem – vil la seg behandle

sport

Fredag møtte den tidlegare langrennsstjerna pressa for første gong etter at han sist torsdag vart stoppa av ein politipatrulje i 110-sona på E6 ved Gardermoen. Pressekonferansen blei halden på eit hotell i Trondheim.

– Eg har eit alvorleg rusproblem med alkohol, narkotika og piller i samband med periodevis hard festing. Det har vorte mykje hard festing i det siste. Eg har ikkje teke det på alvor, fornekta det og skjult det for dei rundt meg. Konsekvensen av det har vorte svært alvorleg og omfattande, sa Northug.

Spenningsjakt

Han beklaga vidare situasjonen han har hamna i overfor familie, venner og samarbeidspartnarar.

– Eg har svikta igjen og vil seie unnskyld til alle det gjeld, sa Northug.

– Eg skammar meg over at eg jakta på spenning og intense opplevingar. No har det gått over styr, og eg treng hjelp, heldt han fram.

Den tidlegare langrennsstjerna viser til at han har vore med på mange artige prosjekt, men at han ikkje alltid har hatt det godt med meg sjølv.

– Eg manglar struktur i kvardagen som eg hadde som utøvar, sa Northug.

Treng hjelp

34-åringen avviste vidare at han rørte dop eller narkotika då han var aktiv, og han skal heller ikkje ha hatt rus i kroppen under i skirenn etterpå.

– Eg klandrar ingen. Dette er min eigen feil. Eg ventar ingen sympati. Eg har berre meg sjølv å klandre, sa Northug.

No ser skiprofilen at han treng hjelp.

– Eg innser eg treng profesjonell hjelp og er glad Olympiatoppen har stabla eit opplegg som involverer psykologar og medisinsk personell, sa 34-åringen.

Han opplyste deretter at han prøvde kokain for første gong i fjor vinter. Då skal han òg ha festa som hardast.

No trekkjer idrettsprofilen seg frå alle oppdrag og arrangement i haust.

Tre lovbrot

Northugs fart vart målt til 168 kilometer i timen og politiet fann grunn til å mistenkje 34-åringen for å køyre i ruspåverka tilstand. Førarkortet til skiprofilen vart beslaglagd på staden.

Northug avviste på pressekonferansen at han var rusa på veg frå Trysil torsdag.

– Eg følte meg ikkje rusa då eg reiste frå Trysil.

Seinare fann politiet òg det som blir beskrive som ei mindre mengd narkotika i Northugs bustad. Den tidlegare langrennsprofilen har sjølv stadfesta at det dreier seg om kokain.

34-åringen er sikta for brot på fartsgrensene, køyring i påverka tilstand og oppbevaring av narkotika. Svara på blodprøven til Northug vil vera klar dei næraste vekene.

