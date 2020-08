Ingebrigtsen: – Vi har eit veldig stort potensial, eg er her for å få det ut

sport

For sjølv om det vart eit skuffande tap mot Mjøndalen, var Ingebrigtsen tilfreds med mykje av det som vart gjort i kampen gjestene avgjorde på tampen.

– Eg ser at vi har god balanse og at vi over 90 minutt slit Mjøndalen ut. Vi flyttar ballen bra og skaper fleire store målsjansar, men fotballen er hard og brutal. Dei skåra på sin einaste sjanse, medan vi bomma og bomma.

Etter tapet søndag ligg Brann på 8.-plass med 18 poeng etter 14 kampar. Opp til Odd på bronseplass er det ti poeng, men til Rosenborg på plassen under er det berre seks.

Måndag reiser Brann til Bærum for å møte Stabæk.

– Jobbe med troppen vi har

På spørsmål om Ingebrigtsen – etter dei få treningane han har hatt med laget – ser etter forsterkningar, svarer 54-åringen:

– No tenkjer eg ikkje på spelarar inn og ut. Eg skal jobbe med den troppen vi har framover, så kan vi etter kvart finne ut av kva vi manglar og treng for å skape ein god nok tropp. I kampen mot MIF så eg mykje som trengst for å bli eit godt eliteserielag.

– Vi må jobbe meir med å bli betre i dei avgjerande augneblinkane. Vi treng betre relasjonar og samhandlingar, men sånt tek tid.

Samd i Knutsens fråsegn

I starten av august uttalte Bodø/Glimt-trenar og bergensar Kjetil Knutsen til Bergens Tidende at Brann er det laget i Noreg med størst potensial.

– Eg har ikkje noko problem med å seie at Brann er den klubben med mest potensial i Noreg, sa Knutsen.

Det er Ingebrigtsen samd i.

– Vi har eit veldig stort potensial, det er eg heilt samd i. Vi jobbar med akkurat det, og det er difor eg er her – for å få det ut. Gjer vi det blir vi ein tittelutfordrar neste år.

– Kva er målsetjingane for resten av denne sesongen?

– Å bli så gode som mogleg for å bli ein utfordrar til neste sesong, seier trønderen og smiler.

– For då skal gullet hem.

