Idrettspresidenten varslar framleis kamp for OL-millionar

Norges idrettsforbund bad allereie i samband med framlegginga av revidert nasjonalbudsjett i mai om at Kulturdepartementet skulle løyve 50 millionar kroner til toppidretten.

Behovet vart grunngitt med at idretten er påført ekstra kostnader som følgje av at OL og Paralympics i Tokyo måtte utsetjast som følgje av koronapandemien.

Kulturminister Abid Raja har så langt sjøsett tre krisepakkar til idretten og frivillige for å kompensere bortfallet av inntekter dei siste månadene. Den tredje vart lansert torsdag.

Så langt har likevel ikkje idrettspresident Kjøll fått innvilga ønsket om ekstra millionar til toppidretten. Kampen held fram.

– Toppidretten bidreg til å byggje nasjonal identitet og stoltheit for det norske folket. For å kunne prestere må dei fremste utøvarane våre ha forsvarlege økonomiske og sportslege rammevilkår. Utsetjinga av OL og PL i Tokyo har medført betydelege ekstrakostnader, både for utøvarar, støtteapparat og for våre olympiske særforbund, seier Kjøll.

– Derfor vil vi halde fram dialogen med styresmaktene for å diskutere korleis denne utfordringa kan løysast, legg ho til.

Den utvida kompensasjonsordninga som vart presentert torsdag inneber at Kulturdepartementet vil setje av ein ny milliard kroner til idretten og frivillige. Den skal dekkje inntektsbortfallet i perioden 1. september til 31. desember.

Idrettspresidenten uttrykte at ho var tilfreds med storleiken på det beløpet.

