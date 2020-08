Hareide om forholdet til Danmark: – Dei har ein annan nærleik enn oss

sport

Eit sterkt rørt Hareide vart torsdag kveld utnemnt til riddar av Dannebrogordenen – ei æresbevisning frå den danske dronninga for arbeidet med det danske fotballandslaget.

Ei skikkeleg overrasking, skal vi tru Hareide sjølv.

– Det er ikkje slikt du går rundt og ventar på. Det er klart det var spesielt, sa Hareide til NTB i etterkant av seansen.

Pendla frå Danmark til Sverige

At romsdalingen, som leia fotballherrane til danskane frå 2016 til 2020, har eit sterkt forhold til Danmark, er ein dårleg skjult løyndom.

– Forholdet mitt til Danmark er veldig spesielt. Danskane er veldig lune og har eit veldig fint land å bu i. Du føler at danskane kanskje har ein annan nærleik til kvarandre enn det vi har. Vi har eit mykje større og spreitt land, medan dei er eit lite land. Det er noko med den hyggen og kosen som er veldig spesielt med Danmark, seier Hareide.

66-åringen trena Brøndby på starten av 2000-talet, og han budde òg i kystbyen Helsingør då han trena svenske Helsingborg eitt par år tidlegare.

Torsdag var det rigga til fest i den danske residensen på Blindern i Oslo. Danmarks ambassadør Jarl Frijs-Madsen hadde stelt i stand, og fleire framtredande politikarar, sportsfolk og skodespelarar var til stades for å vitne om hyllesten.

– Ting kunne gått gale

– Det er litt dansk det dei gjer. Dei er glade i å gjere stas. Du ser det når landslagsspelarane har fødselsdag – då er det stor ståhei og masse moro. Dei er gode på å lage hyggje og kos. Og når ting går bra vil dei gjerne forsterke det, og det er ein fin eigenskap. Og også ein eigenskap som vi kunne teke til oss i Noreg, sa Hareide.

Berre tre av Hareides 42 kampar i den danske sjefsstolen enda med tap, og dei 34 siste kampane var han utan tap. Likevel ønskjer han ikkje å ta æra sjølv.

– Fotball er eit yrke med veldig små marginar. Eg trur vi må ta inn over oss at ting kunne gått gale mange gonger. Eg hadde dei riktige spelarane og den riktige staben som var med på å få dette riktig veg. Det er eg veldig glad for. Eg er veldig glad for dei spelarane eg fekk jobbe med. Dei er dyktige spelarar og fantastiske menneske. Det blir kravd i eit lag for å få det så godt som mogleg, seier Hareide til NTB.

Inspirert

No ønskjer han å bruke energien frå torsdagens hyllest inn i sitt nye virke som Rosenborg-trenar.

– Det er ein inspirasjon ein får automatisk gjennom noko som det her. Så gler eg meg veldig til å ta fatt på Rosenborg. Det er ein klubb eg kjenner godt og så får vi byrje med floskelen om å ta den første kampen når den kjem – det er det viktigaste.

Hareide signerte tysdag med Rosenborg. 66-åringen har underteikna ein avtale som RBK-trenar som i første omgang strekk seg ut 2021. Han startar i jobben 1. september.

