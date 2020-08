Elverum førebur seg på meisterliga – håpar på karantene-unntak

sport

Torsdag vart det kjent at Haslum og ØIF Arendal ser seg nøydde til å avstå frå spel i Europa i haust. Årsaka er koronapandemien og konsekvensane han har fått.

Klubbane opplyser smittevernomsyn, økonomiomsyn og dei strenge norske reglane for utanlandsreiser som grunngiving for avgjerda.

Dei same reglane må i utgangspunktet Elverum ta omsyn til når startskotet for Meisterligaen går neste månad. Gruppespelet startar på heimebane mot portugisiske Porto 17. september, og ei veke seinare er det bortekamp mot Vardar i Nord-Makedonia.

Elverums daglege leiar Mads Fredriksen stadfestar overfor NTB at klubben førebur seg på meisterligaspel som planlagt. Spørsmålet er samtidig kva karantenereglar spelarane blir underlagde når dei kjem heim frå Makedonia.

Håpar på unntak

Til liks med Norges Fotballforbund, som jobbar med å avklare tilgangen på spelarar til dei viktige landskampane i haust, ventar Elverum på ei avklaring om det kan gjerast eit unntak frå den generelle karanteneavgjerda om ti dagars karantene etter heimkomsten.

I covid-19-forskrifta blir det opna for at profesjonelle idrettsutøvarar som kjem til Noreg frå raude Schengen-/EØS-land for å jobbe kan underleggjast ein forkorta karanteneperiode mot å avleggje to virustestar med fem dagars mellomrom. Føresett at den første testen er negativ, kan spelarane utføre arbeid mellom testane, men må vere i karantene på fritida.

Noko liknande unntak finst likevel ikkje for personar som kjem frå land utanfor EØS/Schengen-området. Nord-Makedonia, der Elverum skal spele 24. september, tilhøyrer ikkje Schengen.

Elverums daglege leiar er klar på at dersom styresmaktene opnar for at det blir gitt tilgjenge til å følgje det nemnde jobbreise-unntaket òg for turen til laget til Makedonia, er det gjennomførbart for klubben.

– Vi må opptre meir isolert meir enn vi pleier, men det skal ikkje vere noko problem, seier Fredriksen.

Ventar på svar

Korleis det stiller seg dersom regelen om ti dagars karantene etter ein er kommen heim frå land utanfor Schengen står fast, vil han likevel ikkje forskotere.

– Det diskuterer vi når FHI (Folkehelseinstituttet) har svart, seier han.

Det er venta at styresmaktene innan kort tid kjem med vurderinga si av karantenesituasjonen rundt idrettsutøvarar som kjem til Noreg.

Elverum møter òg polske Kielce, franske Paris Saint-Germain, kviterussiske Brest og ungarske Szeged i gruppespelet.

