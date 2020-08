Petter Northug held pressekonferanse fredag

sport

Det går fram av ei pressemelding som vart sendt ut torsdag ettermiddag.

Pressemøtet blir halde fredag kl. 12 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Der vil 34-åringen uttale seg om situasjonen han er i.

Den tidlegare langrennsstjerna vart stoppa sist torsdag i ein fartskontroll i 110-sona på E6. Farten vart målt til 168 kilometer i timen og førarkortet til den tidlegare langrennsstjerna vart beslaglagd.

Seinare fann politiet òg det som blir beskrive som ei mindre mengd narkotika under ei ransaking av Northugs bustad.

Northug vart teken med til legevakta for å avleggje blodprøve. Måndag antyda politiet overfor NTB at svara av denne truleg er klar innan to veker. Tysdag opna politiet for at det kan gå ytterlegare noko tid.

«Når det gjelder analyseresultatet av blodprøve, tar det normalt tre uker fram til svaret foreligger», skreiv politiadvokat Karoline Ekeberg i ein e-post til NTB.

Kulturminister Abid Raja var blant dei som reagerte kraftig på episoden.

– Det er tusenvis av barn og unge som ser opp til han, og dermed er han med på å svekkje omdømmet til idretten, og han er ikkje den rollemodellfiguren han bør vere, sa Raja til NTB førre veke.

