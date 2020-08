Nilsson fall på trening – pause i halvannan månad

sport

Nilsson hoppa av langrennssatsinga og gjekk over til skiskyting for nokre månader sidan. No ventar seks vekers pause frå bruk av stavar.

– Det kjennest sjølvsagt surt ut at fallet resulterte i brot, men eg kjenner meg takknemleg over å ha eit så godt team rundt meg, seier ho i ei pressemelding.

Nilsson skulle delta i den svenske meisterskapen i skiskyting med rulleski neste veke, men det er no uaktuelt.

Skiskyttarane startar etter planen verdscupsesongen i Kontiolahti i Finland siste helga i november og held fram i Östersund veka etter.

