Kulturminister Abid Raja legg éin milliard på bordet til idretten og frivillig sektor

Det vart klart då statsråden torsdag presenterte den tredje i rekkja av krisepakker på feltet. Milliarden som no blir foreslått løyvd, skal dekkje inntektsbortfall i perioden 1. september til 31. desember.

Dei to tidlegare krisepakkene har hatt ein samla verdi på 1,87 milliardar kroner. Utbetalingane frå krisepakke nummer to har starta. Søknadsfristen går først ut 15. september, men i slutten av juli vart det utbetalt rundt 30 millionar fordelte på 379 søknader.

Som i den førre krisepakken kan det òg frå 1. september søkjast om å få dekt tapte inntekter frå eksempelvis loppemarknader, utleige, billettinntekter frå idrettsanlegg og andre tilbod idrettslag og frivillige organisasjonar måtte ha.

Kampdagsinntekter for toppidrett vil òg bli kompensert, i tillegg til bortfall av billettinntekter.

Vil ha meir aktivitet

Kulturministeren er glad for at idretten også i månadene som kjem, kan lene seg på offentleg hjelp for å motverke dei økonomiske konsekvensane av virussituasjonen.

– Dette gir sektoren meir føreseielege inntekter, og eg håpar dette bidreg til at dei kan gjennomføre fleire aktivitetar i tida framover, seier han.

Statsråden varslar vidare at kompensasjonsordninga frå 1. november blir vridd i retning av å påskjønne dei arrangørane som berre delvis avlyser, stengjer eller utset arrangementa og aktivitetane sine som følgje rådet eller pålegget frå styresmaktene. Desse kan søkje om å få kompensert 70 prosent av tapa sine ut året.

For arrangement eller aktivitetar som blir heilt avlyste, blir derimot kompensasjonen redusert til 50 prosent i perioden 1. november til 31. desember.

Betaler ut kontinuerleg

Raja opplyser at regjeringa med det sistnemnde grepet ønskjer å stimulere til aktivitet.

– Frivillige organisasjonar og idretten har vore flinke til å omstille seg og gjennomføre aktivitet innanfor smittevernreglane. Vi ønskjer å stimulere til meir aktivitet, derfor vil det bli ei gradvis redusering av kompensasjonen for arrangement som blir heilt avlyste. Det vil seie at det vil lønne seg å vere kreativ og tenkje alternativt så arrangement kan haldast trass i koronarestriksjonane, seier Raja.

Som for dei to tidlegare krisepakka er det Lotteri- og stiftelsestilsynet som handterer søknadsprosessen og utbetalingane knytt til ordninga.

Det blir opplyst at praksisen med kontinuerlege utbetalingar vil bli vidareført.

