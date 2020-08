Hammerseng-Edin gir seg i TV 2

sport

– Eg sa ja til jobben fordi eg trudde dette kunne vere draumejobben for meg. I praksis har det vist seg at han ikkje treffer blink, skriv Hammerseng-Edin til Medier24.

– Dette har vore ekstremt lærerikt og spennande. Eg angrar ikkje eit sekund på at eg greip sjansen.

Sportsleiar Vegard Jansen Hagen i TV 2 seier at han har respekt for avgjerda til Hammerseng-Edin, men at han håpar ho blir å sjå i TV 2-kanalane i ei anna rolle.

– Vi har sjølvsagt snakka om moglegheitene for at ho held fram hos oss som handballekspert, slik ho òg var før denne rolla dukka opp.

Han seier Hammerseng-Edin har eit potensial med tanke på å vere ei viktig stemme i verdispørsmål om norsk og internasjonal idrett.

– Og det håpar vi at vi får sjå meir av på hennar initiativ, seier han til Medier24.

Gro Hammerseng-Edin var i mange år ei av dei beste handballspelarane i verda og spelte mellom anna 167 landskampar for Noreg og skåra 631 mål. Med det norske laget var ho med på å vinne både OL- og EM-gull og dessutan VM-sølv.

(©NPK)