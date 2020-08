Halfvarsson vil hjelpe kompisen Northug

sport

Det seier Halvarsson i eit intervju med svenske Aftonbladet.

Langrennsprofilen er blant dei som har ein samarbeidsavtale med Petter Northug. Den har han så langt ikkje bestemt kva han skal gjere med.

– Om ein kompis har det vanskeleg, vil ein hjelpe til. Det er ikkje sånn at eg kan gjere meir enn at han høyrer frå meg. Samtidig er sikkert nokon som meiner at eg burde avslutta (avtalen) umiddelbart, seier Halfvarsson til Aftonbladet.

31-åringen stadfestar at han har vore i kontakt med Northug etter at den norske skiprofilen vart stoppa i fartskontroll og deretter sikta for ruspåverka køyring og oppbevaring av narkotika.

– Det eg har gjort, er at eg har høyrt korleis det går med han, litt raskt på melding. Eg skreiv til han og høyrde korleis det var. Vi har hatt litt kontakt, seier Halfvarsson.

Northug skal ha gitt uttrykk for at han hadde det tungt, men at han skulle gjere det han kan for å komme seg gjennom situasjonen han har hamna i.

Halfvarsson seier han gjerne bidreg med støtte i den tunge tida.

(©NPK)