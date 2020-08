Grøndahl Jansen klar for Tour de France

sport

Jumbo-Visma-laget stadfestar på Twitter-kontoen sin torsdag at nordmannen er klar for rittet, som startar i Nice 29. august.

Han tek plassen til lagkamerat Steven Kruijswijk. Nederlendaren velta under Criterium du Dauphine sist helg og pådrog seg såpass store skadar at han må melde avbod til Tour de France.

– Steven har gjort alt han kan dei siste månadene og har ofra alt for å starte Touren i toppform. Han var heilt i rute. Men toppidrett er tøft. Det er ein stor skuffelse at vi ikkje kan halde fram som planlagt, seier sportsdirektør Merijn Zeeman.

– Amund Grøndahl Jansen erstattar Steven. Amund er godt førebudd og vil gi maks støtte til laget og lagkapteinane, legg til han.

To vinnarkandidatar

Jumbo-Vismas Primoz Roglic er kanskje den aller største favoritten til å vinne Tour de France i år. Slovenaren dokumenterte kjempeform i Dauphine-rittet.

Roglic velta rett nok på den same etappen som Kruijswijk og valde å stå av rittet for å pleie eiga helse fram mot Tour de France. No skal Grøndahl Jansen prøve å hjelpe slovenaren til siger.

Jumbo-Visma kjem til rittet i Frankrike med eit uhyggjeleg sterkt lag. Også Tom Dumoulin er ein kandidat til å vinne samanlagt. Laget vil samtidig sakne klatrestyrken til Kruijswijk. Nederlendaren skal ha brote skuldra då han velta i Frankrike sist helg.

Grøndahl Jansen deltek Tour de France for tredje året på rad. Også i dei førre utgåvene av rittet har han hatt ei viktig hjelperyttar-rolle.

Fire nordmenn

Overfor TV 2 avviser Grøndahl Jansen at han tek over arbeidsoppgåvene til Kruijswijk i fjella.

– Eg skal ikkje erstatte han. Eg skal gjere ein heilt annan jobb. Saman med Tony Martin skal eg bidra på flatene og sørgje for at Primoz Roglic ikkje kjem i trøbbel, seier han til kanalen.

26-åringen frå Nes på Romerike blir den fjerde nordmannen i startfeltet i Touren. Frå før har Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm fått klarsignal frå laga sine.

Tour de France blir gjennomført under strenge smittevernreglar. Rittet blir avslutta 20. september.

