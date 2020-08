Tuchel vann Tyskland-duellen: – Vi var tru mot stilen vår

sport

– Vi var tru mot spelestilen vår. Vi prøvde å kontrollere romma og temme kontringane deira, og så brukte vi akselerasjonen til Ángel (Di Maria), Kylian (Mbappé) og Neymar med ballen i mellomrommet, sa han etter 3-0-sigeren over Leipzig.

Tuchel leia laget med ei støtteskinne på venstre bein etter at han pådrog seg eit brot då han trakka over under ei treningsøkt nyleg.

– Vi gjorde ikkje store taktiske endringar. Vi tilpassar oss motstandarane våre, men ikkje mykje. Vi må spele på vår eigen styrke, og spelarane viste igjen sin svolt etter å vinne. Dei er villige til å jobbe og li saman, sa han.

Leipzigs trenar Julian Nagelsmann (33) spelte under Tuchel på Augsburgs reservelag då ein kneskade gjorde slutt på karrieren hans i 2008. Då var han tidleg i 20-åra, men Tuchel innsåg kva fotballhovud han har og brukte han til analysearbeid. Det vart starten på ein kometkarriere som trenar.

Ser framover

– Vi er ikkje første lag som ikkje har greidd å stoppe Neymar, og vi blir ikkje det siste. PSG fortener finalebilletten. I dei første 10-12 minutta spelte vi bra og kom til gode situasjonar, men det var vanskeleg å kome tilbake etter at vi kom under, for dei har masse kvalitet i laget sitt, sa han.

– Det er vanskeleg å svelgje eit tap, men slik er fotballen. Som trenar tenkjer ein på neste utfordring. Det er mykje positivt å ta med seg, mellom anna innstillinga frå spelarane. Vi vil tilbake og ha gode opplevingar i Meisterligaen neste sesong, men no skal spelarane mine få ferie før vi gjer oss klare til den neste sesongen.

Storskårar Timo Werner, som er selt til Chelsea, var sakna i Leipzig-angrepet tysdag. Norske Alexander Sørloth ryktast til klubben som han erstattar.

Draumen

For Tuchel og spelarane hans står det att ein kamp i sesongen. Han har allereie lukkast der forgjengarane Carlo Ancelotti, Laurent Blanc og Unai Emery feila ved å føre PSG til meisterligafinale, noko som har vore dei pengesterke eigarene sitt store mål.

– Dette er ein draum som blir verkeleg, sa PSG-president Nasser al-Khelaifi.

– Vi vil vere i meisterligafinalen, og vi vil vinne Meisterligaen. Vi veit at vi kjem til å lukkast med det. Eg veit ikkje om det blir i år, men vi kjempar for det kvart år, og no er vi i finalen.

PSG er finaleklar etter sin 110. kamp i den gjævaste europacupturneringa. Arsenal hadde med 90 den gamle rekorden for flest kampar i turneringa før den første finalen. Søndag kan PSG sikre Frankrikes første tittel i turneringa sidan Marseille vann i 1993.

