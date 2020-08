Munnbind-pålegg på Lagerbäcks pressemøte – varslar utvida landslagstropp

sport

Uefas protokoll rundt avvikling av kampar og pressemøte er svært omfattande – for alle involverte. Det vil bli merkbart både når landslagssjef Lagerbäck komande måndag tek ut troppen til dei komande landskampane – og under sjølve samlinga.

Spelarar kan kome til å bli covid-19-testa fire–fem gonger i løpet av samlinga som inneheld kampar mot Austerrike (heime 4. september) og Nord-Irland (borte 7. september).

– Det blir ein pressekonferanse med avgrensa tal på plassar på Ullevaal stadion. Vi innfører nokre av Uefa-reglane allereie på han. Det betyr òg påmelding av kven som kjem samt at journalistane må bruke munnbind, seier landslagets medieansvarlige Svein Graff til NTB.

Noregs tropp blir sannsynlegvis større enn det som er vanleg.

– Lars har varsla at han fort tek ut to–tre spelarar ekstra. Det talet kan endre seg ut ifrå kva som skjer rundt Schengen-problematikken. Det ligg an til at han må ta ut ein større tropp enn vanleg, seier Graff.

Det blir òg svært omfattande restriksjonar for mediefolk i samband med landskampane til hausten. Det vil mellom anna berre vere opning for 25 reporterar på kampane, og intervju blir gjennomførte som pressekonferansar før og etter kampane.

Det er Pandemiprotokollen til det europeiske fotballforbundet som styrer mediedelen, og det betyr bruk av munnbind, ein tometersregel og krav om akkreditering òg til treningar og pressemøte mellom anna i samband med landskampar.

(©NPK)