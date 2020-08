Koeman overtek Barcelona

sport

Det stadfestar klubben på nettsidene sine og i sosiale medium onsdag.

Dermed bryt 57-åringen kontrakten som nederlandsk landslagssjef for å overta det sportslege ansvaret i klubben han sjølv spelte for frå 1989 til 1995.

Koeman var òg assistenttrenar i Barcelona i perioden 1998 til 2000. Han har signert ein avtale som strekk seg fram til sommaren 2022.

Klausul?

Måndag sparka Barcelona trenar Quique Setién. Avgjerda vart teken få dagar etter den katalanske klubbens audmjukande mesterligaexit. Bayern München vann 8-2 i kvartfinalen i Lisboa.

Lionel Messi og hans sigersvante lagkameratar gjekk dermed trofélause ut av ein sesong som har vore sjeldan svak. I ligaen vart det andreplass bak Real Madrid.

Ronald Koeman har vore nederlandsk landslagssjef sidan 2018. Nederlandske medium har rapportert at 57-åringen skal ha hatt ein klausul i kontrakten som opna for at han kunne slutte dersom det kom eit trenartilbod frå nettopp Barcelona.

Koeman har lang erfaring som trenar. Karrieren byrja som assistent på det nederlandske landslaget i 1997. Deretter vart han assistent i Barcelona.

Tek grep

Vidare har han vore hovudtrenar i Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton og Everton.

Spelarkarrieren hadde han i Groningen, Ajax, PSV, Barcelona og Feyenoord. Lengst var han i nettopp Barcelona. No skal nederlendaren prøve å løfte den katalanske klubben.

Spanske medium har for lengst byrja å spekulere i kva grep Koeman vil ta rundt spelarstallen til klubben. Berre eit fåtal spelarar skal vere freda, og fleire aldrande stjerner kan vere på veg ut døra på Camp Nou.

