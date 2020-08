Hareide er ikkje redd for å mislykkast i RBK

sport

Hareide skreiv tysdag under ein kontrakt med RBK som strekk seg ut 2021, med moglegheit for forlenging dersom partane ønskjer det.

Kva som skal til for å forlengje kunne ikkje Hareide svare på under pressekonferansen tysdag ettermiddag, men han seier det ikkje er noko vits i å bli i Rosenborg dersom han ikkje klarer å skape noko med klubben.

– Som fotballtrenar lever du av positive fotballopplevingar og det å skape noko. Det er ingen vits å vere her viss eg ikkje klarer å skape noko. Men intensjonen er å skape noko, sa Hareide.

Nye eventyr?

Han har ei fortid i Rosenborg. Han leidde klubben til serie- og cupgull i 2003, men slutta same haust for å bli Noregs landslagssjef. Deretter har han vore i Örgryte, Viking, Helsingborg og Malmö. Frå 2016 til i vår leidde Hareide Danmarks landslag med betydeleg suksess.

På pressekonferansen fekk Hareide spørsmål frå TV 2 om han ser for seg at RBK-jobben er hans siste, eller om han framleis er klar for nye eventyr i utlandet.

Då svarte Hareide at han er ein person som ikkje passar til ikkje å ha ein jobb.

– Viss du klarer å gjere gode ting der du er, så vil du ha jobb. Så får ein etter kvart vurdere korleis tida blir i Rosenborg. I trenaryrket er det veldig marginalt, ein kan gjere mange gode ting og tape fotballkampar, sa Hareide og la til at ein òg kan gjere dårlege ting og vinne kampar.

– Men det viktigaste av alt er å vinne nok fotballkampar, det er det ein trenar må gjere med eit lag. Ein må òg vere god på feltet og sørgje for at spelarane får sitt og har nok energi. Den dagen eg merkar at eg ikkje lenger har det, så kjem eg til å ringje Ivar Koteng (RBKs styreleiar).

Den største tryggleiken

På pressekonferansen la ikkje Hareide skjul på at han er i Trondheim for å ta seriegull, men sa at det kanskje er mykje å håpe på allereie denne sesongen.

– Men det å bli betre, å vinne neste kamp, det er det som må vere eit mantra for oss å jobbe etter, sa Hareide, som la til at dei verken kjem seg til Meisterligaen «eller andre ting» dersom dei ikkje blir seriemeistrar.

Rosenborg er nummer fire i Eliteserien etter 14 spelte kampar. 14 poeng skil opp til ligaleiar Bodø/Glimt.

– Eg har komme så langt i yrkesverda mi at eg ikkje har nokon skrekk for ikkje å lykkast. Eg har veldig lyst til å lykkast, og eg veit litt om kva som skal til for å lykkast. Og det føler eg er den største tryggleiken for meg i dag.

