Slik var Solskjærs første heile sesong som United-trenar

sport

11. august 2019, klokka 17.30 norsk tid, sesongopna Manchester United for første gong med Solskjær ved roret, i det som såg ut til å vere ein tøff kamp mot Chelsea.

90 minutt med fotball seinare hadde «de raude djevlane», med Marcus Rashford og Paul Pogba i spissen, sørgt for ein draumestart for Solskjær med heile 4–0 over London-laget, som skulle vere med å kjempe blant topp fire.

Men etter oppvisninga i sesongopninga gjekk det langt tråare for Solskjærs United, som med fleire poengtap mot anteke svakare lag skapte press rundt jobben til nordmannen.

Kunne fått fyken

3. desember 2019 hevda tabloidavisa The Sun at Solskjær hadde fortalt spelarane sine at dei måtte unngå tap dei neste kampane mot Tottenham og Manchester City for at han skulle behalde trenarjobben, ein påstand Solskjær sterkt tilbakeviste.

På banen skulle laga òg slå knallhardt tilbake, og både i oppgjeret mot José Mourinhos Spurs og Pep Guardiolas City, vann Manchester United 2–1.

Det gjorde at Solskjær fekk kjøpt seg tid i sjefsstolen på Old Trafford, sjølv med eit surt 0-2-tap rett før julaftan, då David de Gea gav bort ein gåvepakke til botnlaget Watford.

Etter tre nye Premier League-tap i januar, og dessutan ein ligacup-exit i semifinalen mot Manchester City, vart det igjen stilte spørsmål om Solskjær hadde det som skulle til for å leie Manchester United vidare.

Redningsmannen Fernandes

29. januar 2020 vart Bruno Fernandes henta inn frå portugisiske Sporting. Frå den datoen og ut tapte ikkje Manchester United ein einaste ligakamp resten av sesongen.

Den portugisiske midtbanemaestroen tok Premier League med storm, og med ny giv i laget vart det endå ein siger i ligaen mot byrivalen City 8. mars. Det var lagets siste Premier League-kamp før koronaviruset stansa fotballen.

Då Premier League starta opp igjen i juni gjekk nesten alt på skjener for Solskjærs lag. Den eine storsigeren avløyste den andre, og plutseleg hadde laga heng på topp fire og jakta Leicester og Chelsea på plassen føre.

Med eit tett kampprogram såg «de raude djevlane» slitne ut då sesongen byrja å dra seg mot slutten, men likevel kunne laga sikre spel i Meisterligaen i neste sesong med minst uavgjort mot Leicester i siste PL-runde.

Evig 3.-plass

26. juli er den seinaste sesongavslutninga i Premier Leagues historie, men det er òg datoen Manchester United sikra 3.-plassen i ligaen, då Solskjærs menn avslutta med stil med 2-0-siger over Leicester.

Som i ligacupen stoppa òg eventyret i FA-cupen i semifinalen. På det fjerde forsøket sitt for sesongen klarte endeleg Chelsea å tukte Solskjærs lag, men United var framleis med i Europaligaen.

Etter å ha slått Ståle Solbakkens København i kvartfinalen sa det likevel på ny stopp i ein semifinale, denne gongen mot Sevilla. Manchester United vart dermed første lag som er slått ut i semifinalen i ligacupen, FA-cupen og europacupen same sesong.

Sesongen enda utan trofé for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær, men med den sterke rekkja med kampar utan tap på våren og sommaren, og dessutan plass i Meisterligaen neste sesong, har Solskjærs etter alle solemerke skaffa seg arbeidsro.

(©NPK)