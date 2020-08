Northugs blodprøve-svar kan dryge

sport

Den tidlegare langrennsstjerna er sikta for brot på fartsgrensene, køyring i påverka tilstand og oppbevaring av narkotika etter at han vart stoppa av politiet på E6 ved Gardermoen sist torsdag.

Northug vart teken med til legevakta for å gi blodprøve. Måndag antyda politiet overfor NTB at resultatet av prøven truleg er klart innan to veker. Tysdag blir det opna for at det kan ta lengre tid.

– Når det gjeld analyseresultatet av blodprøve, tek det normalt tre veker fram til svaret ligg føre, skriv politiadvokat Karoline Ekeberg i ein e-post til NTB.

Måndag fekk NTB opplyst at avhøyra av Northug skal gjennomførast i nær framtid. Tysdag har ikkje Ekeberg fått svar på om ein har komme nærare eit tidspunkt.

Ekeberg vil heller ikkje seie noko om andre etterforskingssteg politiet eventuelt tek i saka.

– Eg ønskjer ikkje å gi detaljar rundt kva etterforskingssteg politiet har teke eller skal gjennomføre, utover at vi etterforskar saka på ordinær måte for å kaste lys over det som har skjedd, skriv politiadvokaten.

NTB har ikkje komme i kontakt med Northug-advokat Halvard Helle tysdag.

