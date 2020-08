Hareide siktar mot seriegull med RBK

sport

Åge Hareide skreiv under som ny RBK-trenar tysdag formiddag. Nokre timar seinare vart 66-åringen presentert på ein pressekonferanse.

Der var han klar på at han har høge mål med klubben.

– Vi må starte med å bli seriemeister. Vi kjem ingen veg vidare, verken til Meisterligaen eller andre ting, viss vi ikkje blir seriemeister. På sikt må det vere det klare målet til Rosenborg, at dei skal tilbake der dei har vore så mange gonger før, sa Hareide på pressekonferansen.

Men at det blir seriegull denne sesongen, tør sjølv ikkje Hareide tru på. Det er 14 poeng opp til serieleiar Bodø/Glimt etter 14 rundar, altså nesten halvspelt sesong.

– Det å seie at ein skal vinne gull med 14 poeng opp, er kanskje litt drygt. Då tek ein kanskje litt hardt i. Men det å bli betre, å vinne neste kamp, det er det som må vere mantraet for oss å jobbe etter, sa Hareide.

Førstevalet

Hareide har vore RBKs førsteval som erstattar for tidlegare trenar Eirik Horneland, og trenarprofilen har sjølv vore tydeleg på at han har ønskt seg jobben.

66-åringen har samtidig vore gjennom ein kneoperasjon, og det har skapt uvisse rundt når han kunne vere aktuell for ein ny trenarjobb. Nyleg melde han seg klar for å jobbe fullt frå 1. september.

– Det er veldig kjekt, sa Hareide då han tok ordet på pressekonferansen.

Han fortalde at han hadde gode opplevingar sist han var i Rosenborg, og treivst godt i klubben.

– Som trenar i dag er det viktig å komme til eit ryddig hus, ein plass der eg veit at det er orden i sakene. Sånn som eg opplevde Rosenborg sist, så var det det. Så får vi ta fatt på jobben og prøve å gjere Rosenborg så god som mogleg på kortast mogleg tid. Sånn er kvardagen til ein trenar, sa den ferske RBK-trenaren.

Dårleg skjult løyndom

Hareide har ei fortid i Rosenborg. Han leidde klubben til serie- og cupgull i 2003, men slutta same hausten for å bli landslagssjef for Noreg.

Elles har han mellom anna vore trenar i Molde, Helsingborg (to periodar), Brøndby, Örgryte, Viking og Malmö. I tillegg leidde han frå 2016 til i vår det danske landslaget med stor suksess.

Det har dei siste dagane vore ein dårleg skjult løyndom at Hareide skulle ta over Rosenborg. Då bilen til Hareide rulla inn på Lerkendal tysdag ettermiddag vart han møtt av eit stort pressekorps. Han svarte villig på spørsmål om både eiga helse og kontraktsforhandlingane med Rosenborg.

Deretter forsvann han inn i klubblokala for å rydde dei siste praktiske detaljane av vegen.

Kvalifisering

RBK opplyser at Hareide startar i jobben 1. september, og at dei har skrive ein kontrakt som varer ut 2021.

Trond Henriksen har leidd Rosenborg sidan arbeidsforholdet til Eirik Horneland vart avslutta i slutten av juni. RBK har tidlegare opplyst at Henriksen skal leie laget ut sesongen, men no blir det ikkje slik likevel.

Neste torsdag skal trønderklubben spele kvalifisering til Europaligaen i haust. Motstandar er den islandske klubben Breidablik, og kampen går på Lerkendal.

(©NPK)