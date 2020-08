Hareide presentert som ny RBK-trenar

sport

Eit par timar før pressekonferansen på Lerkendal stadfesta Rosenborg på nettsidene sine at trenarprofilen var tilsett. Då hadde Hareide sjølv for lengst stadfesta at han har fått jobben.

Bilen til Hareide rulla inn på Lerkendal tysdag ettermiddag. Der vart han møtt av eit stort pressekorps, og 66-åringen svarte villig på spørsmål om både eiga helse og kontraktsforhandlingane med Rosenborg.

Deretter forsvann han inn i klubblokala for å rydde dei siste praktiske detaljane av vegen.

Førstevalet

Hareide har vore RBKs førsteval som erstattar for tidlegare trenar Eirik Horneland, og trenarprofilen har sjølv vore tydeleg på at han har ønskt seg jobben.

66-åringen har samtidig vore gjennom ein kneoperasjon, og det har skapt uvisse om når han kunne vere aktuell for ein ny trenarjobb. Nyleg melde han seg klar for å jobbe fullt frå 1. september.

Då han kom til Lerkendal tysdag antyda Hareide at han kunne komme til å byrje i jobben tidlegare enn som så, men RBK opplyser at 1. september blir datoen då 66-åringen tiltrer.

Trond Henriksen har leidd Rosenborg sidan RBK avslutta arbeidsforholdet med Eirik Horneland tidlegare denne sesongen. RBK har tidlegare opplyst at Henriksen skal leie laget ut sesongen, men no blir det ikkje slik likevel.

Tilbake til Lerkendal

Hareide har ei fortid i Rosenborg. Han leidde klubben til serie- og cupgull i 2003, men slutta same hausten for å bli landslagssjef for Noreg.

Rosenborg er nummer fire i Eliteserien etter 14 spelte kampar. Det er 14 poeng opp til ligaleiar Bodø/Glimt. Neste torsdag skal trønderklubben spele kvalifisering til Europaligaen i haust. Motstandar er den islandske klubben Breidablik, og kampen går på Lerkendal.

Åge Hareide har tidlegare vore trenar i Molde, Helsingborg (to periodar), Brøndby, Örgryte, Viking og Malmö. I tillegg har han leidd det norske og danske landslaget.

