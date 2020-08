TV 2 tonar ned Northugs rolle i «Landskampen»

sport

Det stadfestar kanaldirektør Trygve Rønningen overfor nettstaden Kampanje måndag.

I TV 2 var det måndag krisemøte om Northug-situasjonen, men leiinga bestemde seg for å sende programmet av omsyn til deltakarane, produksjonen og samarbeidspartnarane.

– Vi ser alvorleg på det som har skjedd. Det er ei alvorleg hending og ein uklok handling av Northug, så dette gjer vi ikkje for å ikkje bagatellisere det, men stilt opp mot å kaste ein heil produksjon, har vi valt å sende «Landskampen» som planlagt, seier Rønningen.

TV 2 tonar likevel ned Northugs rolle som programleiar.

– Det hadde vore naturleg å profilere programmet tydelegare med Northug, men vi vel å tone ned dette av openberre grunnar, seier han.

I programmet kjempar norske og svenske vinteridrettsutøvarar mot kvarandre.

Petter Northug er sikta for brot på fartsgrensene, køyring i påverka tilstand og for oppbevaring av narkotika etter at han vart stoppa av politiet sist torsdag.

