TV 2 planlegg Tour-dekning frå Oslo: – Vi torer ikkje sende Dag Otto ned, han er ein klemmar

Sommer etter sommar har Paasche, Kaggestad og Dag Otto Lauritzen vore «stemmene fra Frankrike» og bygd opp Tour de France til å bli ein sjåarsuksess for TV 2. I koronaens år året til blir alt annleis.

– Dag Otto får ikkje reise ned, han er ein klemmar, så han torer vi ikkje sende, seier TV 2s sportssjef Vegard Jansen Hagen til NTB.

Heller ikkje kommentatorane Paasche og Kaggestad blir å sjå i Frankrike, dei skal dekke det største sykkelrittet i verda frå Oslo.

– Det blir ein ny type utfordring for dei. Men samtidig har dei lang erfaring med å kommentere ritt utan å vere til stades der det skjer. Dei må bruke den erfaringa, seier Hagen.

Mindre «Dag Otto-faktor»

Ein av grunnane til at TV 2 har opplevd så stor suksess med Tour de France – ved sida av solide prestasjonar frå Thor Hushovd og co. – er den menneskelege nærleiken i sendingane. Sjåarane har kome tett på ryttarane, og i kvar sving med norske flagg har Lauritsen stoppa opp, intervjua og delt ut klemmar til norske tilskodarar.

– Det er klart at det blir ein annan type avstand i år. Alle kjenner bileta frå målgang der ryttarane passerer i 60-70 kilometer i timen og møtest av ein flokk journalistar som spring etter dei. Den tida er forbi. Dei fleste ryttarane står no med masker når dei blir intervjua, seier Hagen.

– Når det gjeld å vere ute blant folk, så vil vi heilt klart ha mindre av den Dag Otto-faktoren på folkelivet. Men dei som reiser ned er opptekne av å skildre korleis denne utgåva kjem til å vere. Alle desse tinga er ein del av det journalistiske oppdraget, så eg håpar vi framleis skal vere gode på menneske og miljø, seier TV 2-sportssjefen.

Dei fem personane som skal dekke hendinga frå Frankrike for TV 2 er reporterane Mats Wedervang og Magnus Krogsæter Aarre, fotografane Rudi Jakobsen og Torbjørn Pedersen og Monaco-baserte Thor Hushovd som ekspert.

Trur det blir ritt

– De beordrar ingen til Frankrike-tur?

– Ikkje i det heile. Tvert imot har vi gått både to og tre rundar for å sikre at dei ikkje svarer det vi vil dei skal svare. Så er det òg sånn at medan vi reduserer bemanninga til stades i Frankrike, er det viktig å vere der journalistisk. Det er eit spesielt arrangement, og det å sykle i ein pandemi er òg ein del av det journalistiske oppdraget i år. Vi sender ikkje eit team som utelukkande skal snakke om kor mange watt det blir sykla i, seier Hagen.

– Har medarbeidarar uttrykt skepsis til å reise ned?

– Ja, forståeleg nok. Eg trur dei følgjer utviklinga veldig nøye, når det går frå grønt til gult og raudt. Det trafikklyset trur eg dei ser ganske intenst på. Men dei fem vi sender føler seg alle trygge på å dra slik situasjonen er i dag.

TV 2-toppen håpar på gode sjåartal i ei sportsbefolkning med stort sug etter arrangement. Vanlegvis har TV 2 konkurrert mot sommarvêret, i år blir det meir ein konkurranse mot arbeidslivet til sjåarane. Dersom det i det heile blir eit ritt.

– Signala vi får tyder på at dei kjem til å klare å gjennomføre det, men så veit vi at teppet plutseleg kan bli rykka under beina til arrangementet, seier Vegard Jansen Hagen.

Tour de France-starten går i Nice 29. august.

