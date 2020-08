Ny tennisstjerne trekkjer seg frå US Open

sport

Den rumenske stjerna seier at ho vil prioritere si eiga helse og heller vil halde seg i Europa under koronapandemien.

Halep vann i helga WTA-turneringa i Praha og klaga mellom anna over isolasjonen som spelarane må rette seg etter som ein del av smitteverntiltaka.

– Etter ha vurdert alle faktorane under dei spesielle forholda som vi må leve under, har eg bestemt meg for ikkje å reise til New York for å spele i US Open, skriv ho på Twitter.

– Eg har alltid sagt at eg prioriter helsa, og derfor vil eg heller bli i Europa for å trene, legg den rumenske jenta til.

Seks av dei åtte best rangerte spelarane vil ikkje delta i New York. Verdseinar Ashleigh Barty og regjerande meister Bianca Andreescu har tidlegare trekt seg frå turneringa, som skal gå av stabelen på Flushing Meadows frå 31. august.

Til turneringa for menn, der Casper Ruud skal spele, har mellom anna regjerande meister Rafael Nadal trekt seg.

(©NPK)