NRK: Hareide blir presentert som RBK-trenar tysdag

sport

Hareide har vore RBKs førsteval som erstattar for tidlegare trenar Eirik Horneland, og trenarprofilen har sjølv vore tydeleg på at han er interessert i jobben.

No hevdar NRK å vite at partane har komme til semje.

Hareide sa så seint som førre veke til Adresseavisen at han rekna med å vere klar for å jobbe igjen i byrjinga av september. 66-åringen har vore gjennom ein kneoperasjon, og det har skapt uvisse rundt når han kunne vere aktuell for ein ny trenarjobb.

I det same intervjuet gjekk Hareide langt i å stadfeste at partane nærma seg ei semje. No skal trenarprofilen vere klar for RBK, men ifølgje statskanalen er det uvisst når han byrjar i jobben.

Trond Henriksen har leidd Rosenborg sidan arbeidsforholdet med Eirik Horneland vart avslutta tidlegare denne sesongen. RBK har tidlegare kommunisert at Henriksen leier laget ut sesongen, men no tyder alt på at Hareide tek over manesjen i god tid før det.

Hareide har ei fortid i RBK. Han førte klubben til serie- og cupgull i 2003, men slutta same haust for å bli Noregs landslagssjef.

(©NPK)